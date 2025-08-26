プロ野球セ・リーグ DeNA-阪神(26日、横浜スタジアム)DeNAの筒香嘉智選手が2打席連続のホームランを放ちました。DeNAは両チーム無得点で迎えた2回、先頭で筒香選手が打席に立ちます。追い込まれてからの5球目、阪神の先発・村上頌樹投手のストレートを捉えた打球はファンの待つライトスタンドへ。2試合連続となる第9号ホームランで先制します。さらに4回、再び先頭で筒香選手に打席が回ると、3球目の高めのストレートをはじき返し