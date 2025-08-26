新潟市に不登校で悩む親子を支える元教師がいます。30年以上様々な声に耳を傾け、寄り添い続けてきた男性の思いを取材しました。 新潟市中央区の一室に悩みを抱えた親が集まりました。 ■子どもが不登校を経験 当時中学2年生の保護者 「突然 頭が痛いと言って(学校を)休んだ。3日くらい休んだあたりでいつもなら動き出すが気配がなくて、これはおかしいなと。『どうした？』と聞くと『心が疲れたんだ』と。これは一大事だと