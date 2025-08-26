9月1日の”防災の日”を前に大手コンビニのローソンが店内の厨房を活用して災害時用のおにぎりを作る訓練を公開しました。この訓練は、災害時に製造工場の被災や道路の寸断などで、商品が届かないケースを想定して実施されました。店内にストックしている弁当用のコメの活用して店内の厨房で海苔や具材を使わず塩などの味付けもしないコメだけのおにぎりを作り、災害時に販売します。ローソンリスク統括部・石合大悟部長「物流が途