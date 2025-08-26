新潟市内の住宅地で、イノシシの目撃が相次いでいます。なぜ、住宅地に出没しているのか専門家に理由を聞きました。 ■柿木哲哉記者 「JR巻駅から数十mの踏切です。現場は住宅街、高校もあるような場所です、イノシシは当時このあたりを徘徊し、一時は線路内にも立ち入っていたということです。」 22日夜、西蒲区の巻駅近くでパトロールにあたっていた警察官が、線路に入った体長約1mのイノシシを発見。電車がきたと