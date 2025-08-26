日置市の吹上浜で市川修一さんと増元るみ子さんが北朝鮮に拉致されてから8月で47年です。帰りを待ち続ける家族の高齢化が課題となる中、県内の高校生たちが風化させまいと新たな取り組みを始めました。「一緒にただいまの声を聞きたい」高校生たちの思いとは。（詳しくはKYTのアプリやHPをご覧ください）