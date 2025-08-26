9月に韓国で開かれるアーチェリーの世界選手権に出場するのが熊本市出身の高宗瞭羽選手です。日本代表として世界の舞台に臨む高宗選手が意気込みを語りました。 熊本市の田中副市長のもとを訪れたのは、アーチェリーの日本代表で熊本市出身の高宗瞭羽選手(25)です。アーチェリー競技の一つ、コンパウンドという種目が専門の高宗選手は東海大星翔高校を卒業後、東海大学に進学し学生時代は