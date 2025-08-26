元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が26日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に出演。大阪・関西万博で驚いたことを語った。北斗はロケで大阪・関西万博を訪れたことを報告。人気のバビリオンには長蛇の列ができており「炎天下でも並ばれてて。すごかったよね。アイスが売れるのも分かった」と会場の様子を振り返った。移動中にもアイスが売られているのを見たといい「おいしいアイス。誰が聞いても分かるアイ