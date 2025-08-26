◇セ・リーグ阪神―DeNA（2025年8月26日横浜）阪神先発の村上頌樹投手（27）が、自身初となる1試合で同一打者に2本の本塁打を献上した。初回は無失点で上々の立ち上がりを見せるも、2回は先頭の筒香に右中間への先制ソロを被弾。4回にも高めの147キロ直球を捉えられ、再び筒香にこの日2本目のソロを浴びた。6月27日のヤクルト戦（神宮）以来自身3度目となる、1試合で2本の本塁打を献上。2点劣勢の中で味方打線の反撃を