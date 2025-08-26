david production¤¬¼ê³Ý¤±¤ë½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø±¢ÍÛ²öÅ· Re¡§¥Ð¡¼¥¹¡Ù¡¢Âè9ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹â¶¶½¨Ìï¡Ê¸¶°Æ¡¦´ÆÆÄ¡Ë¡¢¿¹ÉË½Ó¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¡¢²ÏËÌÁÔÊ¿¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¤é3Ì¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø±¢ÍÛ²öÅ· Re¡§¥Ð¡¼¥¹¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ºî¤Îdavid production¤¬¼ê³Ý¤±¤ë½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç