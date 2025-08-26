アイドルグループ・日向坂46の小坂菜緒さんが、28日発売の『B.L.T.10月号』（東京ニュース通信社）の表紙・巻頭に登場します。小坂さんが同誌の表紙にソロで登場するのは3年ぶり2度目です。【写真】小坂菜緒さんが表紙を飾った「B.L.T.2025年10月号」表紙に選ばれたのは、巨大なトランポリンで飛び跳ねる小坂さんを捉えた躍動感のあるカット。今回は“こさかなと遊ぼう！”をテーマに、小坂がトランポリンやテニス、ボウリングとさ