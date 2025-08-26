子育て中の主人公・かおりは、幼馴染で親友のまゆみが占いに依存していく姿に違和感を覚えていました。学生時代は雑誌の占いを気にする程度だったまゆみでしたが、やがて占いの言葉を人生の羅針盤とし、仕事や人間関係など重要な決断までも委ねるようになっていったそうで…。『占いに依存しすぎた友人』第1話をごらんください。 親友のまゆみが占いに依存していく姿に心を痛めている主人公・かおり。その始まりは、大学時代に流