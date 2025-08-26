日本陸連の取り組みについて説明する來田享子常務理事＝26日、東京都新宿区日本陸連は26日、暴力やハラスメント、交流サイト（SNS）での誹謗中傷、迷惑撮影などの根絶を掲げ、独自に人権ポリシーや行動規範を定めたと発表した。国内の競技団体としては数少ない試み。中心となって進めた來田享子常務理事は、9月に開幕する世界選手権東京大会を念頭に「豊かな人権感覚を持っている背景の中で、（海外から）多くの人を迎えたい」と