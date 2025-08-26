「午後の紅茶」の新商品をPRするキリンビバレッジの担当者＝26日午後、東京都中央区キリンビバレッジは26日、「午後ティー」の愛称で親しまれる飲料ブランド「午後の紅茶」で、果汁を味わう新シリーズ「FRUITS＆ICETEA」（フルーツ・アンド・アイスティー）を発表した。コンビニやコーヒーチェーンが紅茶の事業を強化しており、市場の成長性が大きいと判断した。商品は「オレンジとグレープフルーツ」と「白ぶどうとレモン」