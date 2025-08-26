日産自動車は２６日、高級スポーツカー「ＧＴ―Ｒ」（Ｒ３５型）の生産を終了したと発表した。「技術の日産」を象徴する名車として知られるが、各国の排ガス規制などへの対応や部品調達が困難になっていたという。商品ラインアップからＧＴ―Ｒの名前が消えるのは、１８年ぶりとなる。栃木工場（栃木県上三川町）で２６日、最後の車両生産の様子が報道陣に公開され、部品会社など取引先の関係者も見守った。初代「ＧＴ―Ｒ」