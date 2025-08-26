自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、東京地検特捜部に政治資金規正法違反（虚偽記入）で在宅起訴された前参院議員（６６）の当時の秘書（６２）に対する取り調べについて、最高検が一部を「不適正」と認定していたことがわかった。秘書は前参院議員とともに２０１８〜２２年、旧安倍派から受け取ったパーティー収入計５１５４万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、昨年１月に在宅起訴された。来月１０日