大同市霊丘県楊荘村の白求恩特種外科医院旧跡。（８月１４日撮影、太原＝新華社記者／王学濤）【新華社太原8月26日】中国山西省大同市霊丘県楊荘村には、ノーマン・ベチューン（中国名:白求恩）医師の足跡が至る所に残る。村の入口にはベチューン医師の像が立ち、傍らの展示板には「白求恩精神永放光芒（白求恩の精神は永遠に輝く）」と大きく記されている。近くにある白求恩記念館では、新たに設けられた展示がその生涯を静か