立憲民主党県連は、次の衆議院選挙に向けた候補者を発表しました。富山1区は山登志浩衆議院議員が選挙区での当選を目指し、富山2区は越川康晴さんが再び挑みます。次期衆院選の富山1区に立候補を予定するのは立憲の県連代表を務める山登志浩衆議院議員です。去年の前回選挙で自民党の現職に僅差で敗れ、比例代表で復活当選していて、次は選挙区での当選を目指すと決意を新たにしました。山登志浩衆議院議員「次の富山1区の戦いは私