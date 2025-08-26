TWICE¤ÎSANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¤¬¡¢8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÂÚºßÃæ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾×·â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥Ö¤ßÁ´³«TWICE ¥µ¥Ê¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¡Ê9Ëç¡Ë¢£¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æµ¤Àä¡×¥Õ¥¡¥ó¤â¤óÀä8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢°¦ÃÎ¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿TWICE¡£8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥µ¥Ê¤Ï