BTS¤ÎV¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î25Æü¤Ë¡¢ÊÆ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥ºÀï¤Î»Ïµå¼°¤Ë»²²Ã¡£¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤¿»³ËÜÍ³¿­¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS V¤Î¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥Æ¥Æ¡õ»³ËÜÍ³¿­¤Î¥Ï¥°¢£¾Ð´é¤Ç¥Ï¥°¤¹¤ë¥Æ¥Æ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤ÇØÈÖ¹æ7ÈÖ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ»Ïµå¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿V¤Ï¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤¿»³ËÜÍ³¿­¤òÁê