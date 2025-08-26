エミライは、Cleerブランドの日本国内における輸入代理業務を8月31日で終了する。なお、8月31日以降も、国内にて新たな輸入代理店による業務が開始されるまでの間は、エミライ規定に基づく製品保証を提供する。 製品の修理対応については、すでにエミライで修理の受付を行なっている案件については、「責任をもって修理対応を完了する」という。また、8月31日以降も、新たな輸入代理店による業務が開始されるまでの間は、修理