俳優で歌手の福山雅治（56）が26日、都内で主演映画「ブラック・ショーマン」（監督田中亮、9月12日公開）の完成披露試写会に出席した。イベント前にはレッドカーペットを出演者らと練り歩いた。「やっと公開することができます。撮影期間が空いたこともあったけど、空いた期間でキャスト、スタッフの作品に対するアイデアが幅広く深くなった。見応えのある隙のない作品になったと思います」と胸を張った。ガリレオシリーズ