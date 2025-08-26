元中日の山田和利さんが亡くなったことを26日、息子で俳優の山田裕貴（34）が自身のインスタグラムで報告した。60歳だった。投稿で「生前、父山田和利を支えてくださった皆様へ」として「このたび、父山田和利が8月16日に60歳で永眠いたしました」と伝えた。「父は約4年前に癌を患い闘病していましたが、故人の意思により公にはせず過ごしてまいりました」と、がん闘病中だったという。和利さんは愛知県出身。東邦高から