「マッハ」の名声を継承した2ストの「KH」シリーズ1970年代の中盤から後半にかけて、カワサキは2ストロークのスポーツモデルである「KH」シリーズを市場に投入しました。「ケッチ（KH）」の愛称で親しまれている同シリーズは、90cc、125cc、250cc、400cc、500ccと、ラインナップをワイドに展開。特に250ccと400ccのモデルは当時のバイクシーンに大きな影響を与え、伝説の名車としていまだに高い人気を誇っています。【世代を超え