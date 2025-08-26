26日(火)は一部で雨雲が発達し、雷雨となったところがありました。日中は25日(月)より気温が上がり、暑さが増したところが多くなりました。最高気温は、新潟市秋葉区で37℃を観測、そのほか三条市でも体温並みの猛暑になりました。 一方、26日(火)は局地的に積乱雲が発達して雨が強まった地域がありました。 そして、27日(水)は大雨になるところがありそうです。 ◆27日(水)の予想天気図 寒冷前線が本州付近を通過していく