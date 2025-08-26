稲刈りシーズン到来です。異常気象や物価高騰、コメを取り巻く環境が変化する今、農家の声を聞きました。 【写真を見る】異常気象に物価高騰...米農家のリアルな声とはコメの価格は高騰するも燃料費も高騰し...（山形） 黄金色の稲が刈り取られています。河北町にあるまきのファームの田んぼでは、モチ米「ヒメノモチ」が収穫されていました。 今年は、暑さの影響で今までで１番早い稲刈りとなりました。 まきの