京都市伏見区の市営住宅で火事があり、８月２６日午後６時５０分現在も消火活動中です。午後６時前、京都市伏見区向島清水町の市営住宅で、「７階の部屋の一室から煙がでている」と近くの住民から通報がありました。消防などによりますと、男性１人が病院へ搬送され、意識不明の重体です。