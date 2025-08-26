日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２６日、日本代表が１０月１４日に東京・味の素スタジアムで行う国際親善試合でブラジル代表と対戦すると発表した。日本代表の森保一監督はＪＦＡを通じて「うれしさと同時に身が引き締まる思いです。世界トップ基準の戦いの中でチーム強化を進めていくためにも非常に重要な機会になることは間違いありません」とコメントした。その上で「ブラジル代表は全ての選手が全ての分野においてクオリテ