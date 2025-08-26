総務省消防庁は、林野周辺でたき火をする住民に対し、消防署への届け出を条例で義務付けるよう自治体に促す。岩手県大船渡市など各地で起きた林野火災を受けた対応。届け出時、住民に火の取り扱いを指導し、火災防止につなげる。近く自治体に通知を出して条例への反映を求め、来年以降の運用を目指す。2月の大船渡市火災を受けて対策などを議論してきた検討会の報告書に盛り込み、26日公表した。消防庁の想定では、条例に届