三菱商事などが手がける千葉県銚子市沖の洋上風力発電所建設予定地付近＝5月三菱商事と中部電力子会社などの企業連合が、秋田・千葉両県沖の3海域で進める洋上風力発電所の建設計画から撤退する方向で調整に入ったことが26日、分かった。複数の関係者が明らかにした。資材価格の高騰で建設費用が大きく膨らみ、採算が見込めないと判断した。再生可能エネルギー促進に向けた大型事業の一角が頓挫し、政府は戦略の見直しを迫られそ