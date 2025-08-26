山形県鶴岡市の児童たちがきょう、地元の伝統野菜、温海かぶについて勉強し種まきにも挑戦しました。 【写真を見る】400年以上前から作られる伝統野菜！ 子どもたちが "温海かぶ" について勉強し種まき（山形・鶴岡市） 天魄山のふもとにある温和の森で行われたこの取り組みは、温海小学校の３年生を対象に地域の営みを学び、農林水産業への関心を高めようと毎年行われています。 「温海かぶは約４００年以上前江戸時代から温海