サッカー日本代表の森保一監督＝2024年8月日本サッカー協会は26日、日本代表が10月14日に東京・味の素スタジアムで行われる国際親善試合で、ブラジル代表と対戦すると発表した。2022年6月以来の顔合わせとなる。ワールドカップ（W杯）で最多5度の優勝を誇るブラジルは、世界ランキング5位。同17位の日本は過去2分け11敗と勝利がない。森保監督は日本協会を通じ「うれしさと同時に身が引き締まる思い。非常に重要な機会になるこ