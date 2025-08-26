地域航空会社トキエアが就航後初めてとなるチャーター便を、新潟空港と和歌山県の南紀白浜間で運航しました。 正午すぎ、約50人の乗客を乗せ和歌山県の南紀白浜空港から新潟に到着したトキエアの機体。2024年1月の就航以来、県外のエリアとを結ぶ初めてのチャーター便の運航です。 新潟・和歌山の両県からの提案もあり実現した今回のチャーター便。新潟と和歌山を約1時間半で結びました