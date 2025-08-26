今年４月に結婚を公表した、俳優の岡田結実さんが自身のインスタグラムを更新。父・岡田圭右さんへ、結婚を報告したことを明かしました。 【写真を見る】【 岡田結実 】父・岡田圭右と初２ショットで結婚報告「おめでとう！！って笑顔で言ってくれたからよかったー！！」「共演NGなので写真撮るの試行錯誤」岡田結実さんは「そういえば前に色々な報告兼ねて父親とご飯しました〜私たち共演NGなので写真撮るの試行錯誤