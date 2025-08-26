教員がわいせつ行為で逮捕です。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、石川県内の公立中学校に勤務する38歳の男の容疑者です。この容疑者はことし6月24日、金沢市内のショッピングセンターで、たまたまその場にいた面識のない30代女性の体を触った疑いが持たれています。警察によりますと、この容疑者は女性を人目のつかない所まで呼び出し、犯行に及んだとみられています。警察の調べに対し「私の手が当たったり触れたり