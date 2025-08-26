福山雅治（56）が26日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた主演映画「ブラック・ショーマン」（田中亮監督、9月12日公開）レッドカーペットイベント＆完成披露舞台あいさつに登壇した。初共演の成田凌（31）が「日焼けをしないこと」とアドバイスを受けたと明かすと、福山は「乾燥肌なんですよ。ダメージに弱い。生まれながらに弱い子なんですよ」と笑いながら明かした。福山にとって、フジテレビを巡る問題で第三者委員会