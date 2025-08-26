北陸の秋を彩る風物詩です。福井県越前市で行われる「たけふ菊人形」の宣伝隊が、見どころをPRしました。今回は、越前市制20周年を記念して行われ、白雪姫や美女と野獣など11体の菊人形と、約2万本の菊の花を楽しむことができます。恒例となっているOSK日本歌劇団のレビューショーも、ことしが45周年。越前市にぎわい創出課・金丸 有生 主事：「ことしのたけふ菊人形は、お祝い感あふれる菊人形となっています。ぜひ皆