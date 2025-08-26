·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¤Î¶õ¤­²È¤Ë¿¯Æþ¤·¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ï¡¢2¿Í¤¬ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Å¡Âð¿¯Æþ¤ª¤è¤ÓÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤â½»½êÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î¥É¡¦¥´¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥àÍÆµ¿¼Ô22ºÐ¤È¥¿¥ó¡¦¥Ë¥ã¥ó¡¦¥É¥óÍÆµ¿¼Ô28ºÐ¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤·2025Ç¯3·î²¼½Ü¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ·§ËÜ