アメリカのトランプ大統領は、国旗を焼き捨てるなど冒とく行為をした人物を訴追するよう求める大統領令に署名しました。アメリカトランプ大統領「国旗を燃やせば1年間収監だ。早期釈放はない」トランプ大統領は25日、「国旗への冒とく行為」をした人物を訴追するよう司法省に求める大統領令に署名しました。「国家の象徴」である国旗を燃やすことで「暴力や暴動を誘発するおそれがある」としています。最高裁はかつて、国旗の焼