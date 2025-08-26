福岡県警は、一部の警察官の胸に、ウエアラブルカメラと呼ばれる小型カメラを9月から試験的に装着します。 ■竹原侑記者「こちらが9月から試験的に導入されるカメラです。上にはレンズがあり、下には撮影中を表すレックの文字があります。」ウエアラブルカメラは、警察庁が一部の都道府県の警察で試験的に導入します。記録された映像は、警察官の職務状況の確認や、犯罪や事故が起きた場合の証拠の保全などに活用されます。