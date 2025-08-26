きょう午前、埼玉県所沢市の光学機器メーカーの工場が全焼する火事があり、従業員2人がけがをしました。警察などによりますと、きょう午前11時すぎ、所沢市狭山ケ丘にある「大山光学」の工場の男性従業員から「爆発が起きて1階が燃えている」と119番通報がありました。消防のポンプ車など23台が出動して消火活動にあたり、およそ7時間後に消し止められましたが、火元の工場が全焼しました。この火事で、工場の従業員2人がけがをし