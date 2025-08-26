ドル指数は小幅に低下、１０＋２１日線の水準で推移＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に低下している。東京午前は９８．５０付近から９８．１０３まで一時低下した。トランプ米大統領がクック米ＦＲＢ理事を解任との報道に反応した。しかし、その後は買戻されている。クック理事がトランプ大統領の権限に異議を唱え、辞任はしないと表明したことがドルの買い戻しを誘った。ロンドン序盤にかけて９８．５６３まで上昇した。その後