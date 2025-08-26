大分県内では早期米の収穫が順調に進み2025年の新米が店頭に並び始めています。 猛暑の影響で新米の価格はどうなるのでしょうか。 早期米収穫（8月佐伯市） 国東半島に位置する道の駅くにみ。 26日こちらで販売されていたのは8月収穫されたばかりの「つや姫」いわゆる早期米です。 早期米とは4月に田植えを行い7月下旬から8月にかけて収穫されるコメのことで国東市は県内で2番目の作付面積を誇ります。 道の