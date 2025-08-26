阪神のルーキー・早川太貴投手（25）が、あす27日のDeNA戦（横浜）でプロ初先発を果たす。26日は敵地でキャッチボールなどで最終調整。初登板となる横浜スタジアムのマウンドの感覚を入念に確かめ、「先発でずっとファームでやって来たので、前みたいな不安が大きい緊張よりはどっちかって言うといい緊張感に近いのかなと思ってます」と初々しくほほ笑んだ。7月13日に支配下登録された期待の右腕。同月16日には中日戦（甲子