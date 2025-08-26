2025年8月26日、韓国・MBCによると、訪米中の李在明（イ・ジェミョン）大統領がホワイトハウスの向かいにある国賓用の迎賓館「ブレアハウス」ではなくホテルに滞在していることを巡り、一部から「米国側から冷遇されている」と指摘する声が上がっていることについて、韓国外交部が「事実と異なる」と反論した。韓国外交部は「米国側から『館内の修繕工事のためブレアハウスを提供できない』との説明を受けた」と明かし、「21年にも