80年前、第2次世界大戦の終戦直前、米軍機の攻撃により、およそ40人が犠牲になった千葉県山武市の成東駅で今月13日、追悼の行事が行われました。終戦2日前、1945年8月13日の午前11時40分頃、当時の国鉄成東駅に停車中だった貨物車に米軍機4機による機関銃の攻撃がありました。貨物車には大量の火薬などが積まれていて炎上。消火作業のため貨物車を切り離した後、午前11時58分に爆発、駅長含む駅で働いていた15人と将兵27人が犠牲に