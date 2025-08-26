ボートレース徳山の「マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第12戦」は26日、2日目が終了した。初日5着の寺島美里（35＝東京）は2日目前半3R、チルトをマイナスから0.5度に跳ねて枠なり6コース発進。バックで4着とゴチャつく展開から2マークを冷静に差して3着に浮上し、そのままゴール。3号艇で3コースの後半8Rは2コースから捲った田口節子マークから続き、2着にまとめた。「初日より良くはなっているけど、足に余裕はない。