9月、開催される葡萄酒まつりをPRしようと実行委員会のメンバーがTOS本社を訪れました。 TOS本社 大分県宇佐市安心院町特産のワインの魅力を知ってもらおうと毎年開催されている安心院フェア「葡萄酒まつり」。会場では特産の限定ワインや県産牛のステーキなどを楽しむことができます。 これまでは地元で行われてきましたが、2025年は初めて、るるパークで開催されます。26日はイベントをPRし