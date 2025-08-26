韓国のボーイズグループオーディション番組『B:MY BOYZ』第10話にて、元ジュニアのヒロト（滝本海都）が無念の脱落となった。【映像】スタイル抜群！元ジュニアの練習生『B:MY BOYZ』は世界中から総勢30人の候補者「B:GINNER」が参加し、ボーカル、パフォーマンス、プロデュースなど、さまざまな才能を競うオーディション番組。最新K-POPを牽引するトップアイドルが、30人の参加者の中から直接“NEXTアイドル”を選抜する方式