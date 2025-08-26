『中島みゆきディープ・ナイト!』キービジュアル NHKの音楽番組「The Covers」（NHK BS 午後10時50分〜）が、9月7日と14日の２週連続で『中島みゆきディープ・ナイト!』と題し、半世紀に渡り愛され続ける「中島みゆき作品」の魅力を深堀りする。【写真】『中島みゆきディープ・ナイト!』収録の模様ゲストに工藤静香、郷ひろみ、田島貴男、ELAIZA（池田エライザ）を迎え、7月に【総合テレビ】で届けた特集の【拡大＆