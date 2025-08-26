9月19日に全国公開される劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のIMAX上映が決定し、IMAX版ポスタービジュアルも公開された。 参考：上田麗奈になぜ魅了されるのか『チェンソーマン』『タコピーの原罪』にみる蠱惑的な声色 累計発行部数3,000万部を突破し、現在『少年ジャンプ＋』（集英社刊）で連載中の藤本タツキによる人気コミック『チェンソーマン』。2022年10月には、アニメスタジオMAPPA制